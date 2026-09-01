Concorrentes do Big Brother Verão descobrem o que aconteceu no Mundo, mas é notícia dada por Maria Botelho Moniz que os deixa de boca aberta

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Ao fim de dois meses confinados na casa mais vigiada do País, os concorrentes do “Big Brother Verão” tiveram acesso, esta segunda-feira, dia 31, a algumas das principais notícias que marcaram a atualidade.

Com a presença de Maria Botelho Moniz na mansão da Malveira, os finalistas do reality show da TVI foram surpreendidos com várias informações sobre acontecimentos nacionais e internacionais que desconheciam por estarem afastados do exterior.

Os sismos na Venezuela, as cheias no Nepal, os incêndios em Portugal, a crise de água em Almada e as mortes de Luís Represas, Dolly Parton, Hayden Panettiere e Bonnie Tyler foram algumas das notícias apresentadas aos concorrentes. O momento acabou por ser emotivo e houve mesmo quem não conseguisse conter as lágrimas.

Mas foi a atualidade desportiva, em particular as novidades relacionadas com o futebol português, que deixou alguns dos concorrentes particularmente surpreendidos.

Depois de Maria Botelho Moniz revelar as principais notícias do futebol nacional, Boris e Nuno começaram a fazer várias perguntas, procurando saber mais sobre o que tinha acontecido nos últimos meses e quais as principais mudanças no futebol português.

Entre os assuntos que despertaram maior curiosidade esteve o destino de João Palhinha. O internacional português estava associado ao Sporting para assumir o lugar deixado por Hjulmand, capitão dos leões que entretanto saiu para o Atlético de Madrid.

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No entanto, a informação avançada por Maria Botelho Moniz deixou os concorrentes de boca aberta: João Palhinha assinou pelo Benfica.

A novidade apanhou Boris e Nuno completamente de surpresa, sobretudo por terem acompanhado o futebol português apenas até ao momento em que entraram na casa. Ao descobrirem que o médio português tinha acabado por rumar ao rival lisboeta, ficaram de queixo caído e quiseram saber mais detalhes sobre a transferência.

A participação de Portugal no Mundial 2026, a chegada de Jorge Jesus ao cargo de selecionador nacional e o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foram também algumas das novidades partilhadas com os finalistas.

Depois de dois meses afastados da realidade, os concorrentes tiveram, assim, oportunidade de recuperar algumas das principais notícias que marcaram o País e o mundo durante o período em que estiveram confinados.

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