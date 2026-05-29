De luto, vencedora do Big Brother em Portugal faz despedida emocionante: «Não consigo imaginar a dor»

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Joana Albuquerque está a viver um momento de enorme dor. A antiga concorrente do “Big Brother” revelou nas redes sociais que perdeu o seu cão de estimação, Gucci, um companheiro muito especial na sua vida.

A notícia foi dada pela própria através de uma emotiva publicação no Instagram, onde partilhou várias fotografias e vídeos ao lado do amigo de quatro patas. “O Gucci morreu hoje pelas 15h15, no veterinário. Foi o meu primeiro melhor amigo, companheiro de todas as noites, demos o nosso melhor e ele também”, escreveu Joana Albuquerque.

A criadora de conteúdos digitais não escondeu a tristeza pela perda daquele que considerava um verdadeiro membro da família. Nas imagens partilhadas, é possível ver vários momentos especiais vividos ao longo dos anos entre Joana e Gucci, numa despedida carregada de emoção.

A publicação rapidamente recebeu centenas de mensagens de apoio e carinho por parte de seguidores e amigos da ex-concorrente do reality show da TVI: "Não consigo imaginar a dor" ou "Muita força", são alguns dos comentários.

Temas: Big Brother Reality Show Joana Albuquerque Dois às 10
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