Depois de sair de casa sem nada e de ser ajudada por Goucha, eis a nova vida de Jandira Dias

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:01

Depois de sair de casa sem nada e de viver momentos conturbados, Jandira Dias contou, no “Dois às 10”, como conseguiu reerguer-se com a ajuda de amigos, do carinho do público e de Manuel Luís Goucha, que a emocionou ao oferecer-lhe um vestido.

Jandira Dias regressou ao programa “Dois às 10”, da TVI, e abriu o coração sobre os momentos mais duros que enfrentou fora e dentro da televisão.

A ex-concorrente, que participou em dois reality shows, recordou que teve de desistir devido ao ex-marido, que não suportou ficar sozinho. O casamento, que começou de forma feliz em Angola, acabou por se deteriorar quando o casal chegou a Portugal, marcado por ciúmes e conflitos.

Numa fase difícil, Jandira saiu de casa sem nada e chegou a estar separada dos filhos, por não ter condições para lhes dar o que mereciam: “Foi muito difícil”, confessou.

Foi nesse momento que contou com a ajuda de Rosa, ex-concorrente de O Triângulo, que a acolheu e a apoiou na procura de trabalho e de um espaço para viver. Com determinação, Jandira começou a trabalhar num restaurante e a investir também no seu papel de influenciadora digital. Hoje, está a lançar a sua própria marca de produtos de beleza.

Durante uma entrevista a Manuel Luís Goucha, a história de vida de Jandira comoveu o apresentador, que não escondeu a emoção ao ouvir que a convidada tinha saído de casa sem nada. Goucha ofereceu-lhe o vestido que a produção tinha cedido para a emissão, dizendo: “Agora é seu.”

O momento arrancou lágrimas a Jandira, especialmente quando Goucha lhe perguntou se se considerava uma mulher livre. Sem resposta, o apresentador percebeu de imediato: “Você não é uma mulher livre.”

Hoje, a ex-concorrente garante estar a reconstruir a sua vida com mais estabilidade. Embora os filhos passem mais tempo com o pai, também têm temporadas consigo. No Instagram, Jandira tem mostrado a gratidão por todas as pessoas que a ajudaram e garante que tudo o que faz é a pensar neles.

E, ao que tudo indica, também o coração da angolana pode já estar ocupado.

