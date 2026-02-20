Depois de um período “conturbado”, ex-concorrente do Big Brother quebra meses de silêncio: «Volto diferente»

Depois de vários meses afastado das redes sociais, o ex-concorrente do Big Brother regressou com um desabafo sincero sobre um período marcado por um acidente de mota e uma batalha silenciosa ao nível da saúde mental.

Depois de vários meses afastado das redes sociais, Diogo Marques regressou ao Instagram com um desabafo sincero e emotivo. O ex-concorrente do Big Brother 2022 revelou que atravessou uma das fases mais desafiantes da sua vida, marcada por um acidente de mota e por uma dura batalha ao nível da saúde mental.

“Estive estes meses ausente das redes, do barulho, de tudo e de todos”, começou por escrever, deixando claro que o silêncio não foi por acaso.

Diogo confessou ter vivido um período “conturbado”, com a “saúde mental no limite” e, como se não bastasse, sofreu ainda um acidente de mota. Dois acontecimentos que o obrigaram a parar e a olhar para dentro.

O regresso, garante, não surge para criar uma imagem ilusória de que tudo está resolvido. Pelo contrário. “Volto não para fingir que está tudo bem, mas para mostrar que parar, dar tempo e reencontrar-me também é um ato de coragem.”, explicou.

A publicação foi recebida com uma onda de apoio por parte dos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de força, carinho e incentivo para esta nova fase da sua vida