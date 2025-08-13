Depois do fim da relação com Francisco Vale, Jéssica Galhofas mostra-se próxima de influencer que esteve no programa «Goucha»

A vida sentimental de Jéssica Galhofas, ex-concorrente do «Big Brother», parece ter virado uma nova página. Depois do fim do relacionamento com Francisco Vale, nos últimos tempos, a jovem tem surgido frequentemente ao lado do tiktoker e influencer Diogo Bento.

Os dois têm partilhado vários momentos juntos nas redes sociais, aparecendo em vídeos que despertam a curiosidade dos seguidores. Entre risos, cumplicidade e interações divertidas, a proximidade é visível — e foi ainda mais evidente no mais recente dia de praia, que aproveitaram juntos.

Embora não tenham assumido publicamente qualquer relação amorosa, a frequência com que surgem lado a lado tem dado que falar entre fãs e internautas, que não deixam passar em branco a química entre a ex-concorrente e o criador de conteúdos.

Para já, tanto Jéssica como Diogo continuam a alimentar a curiosidade com publicações descontraídas, mostrando que, pelo menos, uma amizade próxima já é certa.

No programa Dois às 10, Jéssica Galhofas falou abertamente sobre o fim da relação com Francisco Vale, que conheceu durante a sua participação no Big Brother. A jovem, que é também futebolista profissional, confessou que o término, ocorrido em março deste ano, teve um grande impacto emocional.

«Passei por uma depressão muito grande. Não estava à espera», afirmou, visivelmente comovida.

Diogo Bento esteve no programa «Goucha» com o irmão, onde deram a conhecer a sua história de vida: