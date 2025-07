Diogo Bordin fica envergonhado ao falar da primeira noite 'quente' com Carolina Braga após o Big Brother

Foi durante o programa «Dois às 10» que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos tentaram saber mais da vida de Diogo Bordin e Carolina Braga fora da casa.

Depois de meses partilhados na casa do Big Brother, Carolina Braga e Diogo Bordin voltaram à vida real… e à privacidade que tantos ansiavam. Mas nem tanto assim.

No programa «Dois às 10», o segundo classificado foi confrontado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com uma pergunta que deixou Diogo visivelmente envergonhado: «O primeiro teste já foi...?», lançou Cláudio Ramos. Cristina Ferreira apimentou: «Foi passado com distinção?».

Diogo tentou contornar com discrição, mas não conseguiu esconder o embaraço: «Estamos bem», respondeu, entre risos nervosos.

Com risos à mistura, Cláudio Ramos ainda rematou: «É a Carolina que nos vai responder!», sendo que será convidada do programa sexta-feira.