Durante o Big Brother, Lisa Schincariol foi informada de uma notícia muito pessoal

O momento aconteceu durante a estadia de Lisa Schincariol no Big Brother. A ex-concorrente contou tudo a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

A casa do Big Brother foi palco de um momento emotivo quando Lisa Schincariol recebeu do exterior a tão esperada notícia: passou no exame da Ordem dos Advogados e está oficialmente habilitada para exercer advocacia.

A jovem concorrente não conteve as lágrimas ao saber que alcançou um dos seus maiores objetivos. A boa nova foi anunciada pelo próprio Big Brother, que surpreendeu todos com a revelação.

Lisa partilhou o orgulho desta conquista, que poucos sabiam, numa entrevista no programa Dois às 10, referindo que o seu futuro passa claramente pelo Direito: “Claro que tenho de me ver onde encaixo”, afirmou, sublinhando que ainda está a perceber o seu caminho dentro da profissão.

Com ideias já bem definidas, Lisa revelou que não se vê num ambiente de escritório e que o seu grande objetivo seria tornar-se advogada de barra, ou seja, atuar nos tribunais.

No entanto, a entrada na casa mais vigiada do país trouxe-lhe novas perspetivas. “Isto baralha um pouco… também gostava de crescer nas redes sociais”, admitiu, deixando em aberto a possibilidade de conciliar duas áreas bem distintas: a advocacia e o mundo digital.

Por agora, Lisa celebra a vitória pessoal que levou até à televisão e à casa do Big Brother, mostrando que é possível perseguir sonhos mesmo em contextos inesperados.