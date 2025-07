Emocionado, Manuel Melo recorda luta contra vício: «É uma batalha para a vida»

No Dois às 10, o ator Manuel Melo recordou uma fase menos positiva que atravessou e como quis mostrar dentro do Big Brother Verão que existe uma saída.

Manuel Melo foi o quinto concorrente expulso do “Big Brother Verão”, mas saiu da casa com a missão cumprida. Para além de mostrar o seu lado mais divertido e artístico, o ator abriu o coração e partilhou um dos capítulos mais marcantes e difíceis da sua vida: o vício do álcool.

Em conversa com os colegas, no desafio que propunha refletir sobre “o outro lado da fama”, Manuel emocionou-se ao recordar o passado. “Já estou nisto há 20 anos. Todos nós que estamos aqui fomos para a cama a querer ser alguém e nunca mais desistimos até acontecer. Queremos continuar a ser, trabalhamos muito para isso”, começou por dizer, referindo-se à sua entrada no mundo da televisão através da “Academia de Estrelas”, em 2003.

“Fui a sítios muito escuros, a minha cabeça não aguentou, rebentou, e andei ali um ano, que foi o pior da minha vida, a tentar perceber se descarrilava num termo de psiquiatria que eu detesto dizer ou voltava para trás. Tive a sorte de voltar para trás.”

Aos 44 anos, e 15 anos depois desse momento crítico, Manuel Melo mantém-se em recuperação. E assume o papel de exemplo com sentido de responsabilidade: “Um dos meus objetivos era mostrar a guitarra, a representação, e abrir um bocadinho esse episódio, porque das coisas que mais felicidade me traz é receber mensagens de uma família a perceberem que há saída.”, disse a Cristina Ferreira, no «Dois às 10».

O ator sublinha, no entanto, que o caminho é contínuo: “É uma batalha para a vida. Ser uma pessoa em recuperação é para a vida.”

A coragem de Manuel em partilhar a sua história emocionou o público e os colegas. Uma prova de que há sempre luz depois da escuridão — e de que falar é o primeiro passo para ajudar outros a encontrarem o caminho de volta.