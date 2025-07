«Esta foto representa amor»: Manuel Rodrigues mostra-se com companhia especial — e não é a namorada Sofia

O quarto classificado do Big Brother, Manuel Rodrigues, mostrou-se com um sorriso na cara.

Depois de se ter classificado em quarto lugar no "Big Brother 2025", Manuel Rodrigues prepara-se para regressar, ainda que por uma manhã, à televisão.

O ex-finalista do reality show da TVI anunciou, esta quarta-feira, através do Instagram, que estará presente no programa "Dois às 10", já esta quinta-feira, dia 3 de julho. A emissão será conduzida, como habitualmente, por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

"Amanhã, acompanhem o 'Dois às 10', na TVI", escreveu Manuel na legenda de uma fotografia em que surge com um cão ao colo, partilhando o momento com os seguidores.

Esta não é a primeira vez que o ex-concorrente surge com o patudo. Numa outra publicação, Manuel declarou: "Esta foto representa amor", mostrando o carinho especial que tem pelo animal.

O reencontro com os apresentadores e com o público promete trazer memórias frescas do jogo e novidades sobre o que se segue na vida de Manuel Rodrigues.

Veja, na galeria em cima, alguns dos momentos que marcam a estadia de Manuel Rodrigues no Big Brother.