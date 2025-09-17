Este é o nome «amoroso» pelo qual Afonso Leitão trata Catarina Miranda fora da casa do «Big Brother»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 42min

No «Dois às 10», Afonso Leitão revelou o nome «amoroso» com que trata Catarina Miranda fora da casa do «Big Brother» e admitiu os fortes sentimentos que nutre pela ex-concorrente.

Afonso Leitão esteve esta quarta-feira, 17 de setembro, no programa Dois às 10, para a primeira entrevista em televisão após ter ficado em 4.º lugar no Big Brother Verão, com apenas 1% da votação.

Um dos temas em destaque foi a aliança criada com Catarina Miranda dentro da casa e a forma como essa relação se tem mantido fora do reality show.

Ao falar de Catarina, Afonso revelou que a trata por “Miranda” e também por um nome especial: «Ou é Miranda ou Sininho», confessou, explicando que a alcunha nasceu ainda dentro da casa, onde ambos chegaram a brincar chamando-se “Sininho” e “Peter Pan”.

Cristina Ferreira reagiu de imediato: «É amoroso», disse a apresentadora, entre sorrisos.

Afonso contou ainda que já esteve reunido com a família de Catarina e admitiu, em direto, o carinho que sente pela jovem de Almeirim: «Eu gosto muito da Catarina Miranda, mesmo. Eu disse isto dentro da casa e digo cá fora.»

E quando Cristina perguntou se os dois namoram, Afonso respondeu sem rodeios: «Ainda não. Estamos a conhecer-nos.»

No entanto, deixou claro que os sentimentos são recíprocos: «A única coisa que eu posso dizer sim é que eu gosto mesmo muito da Catarina e gosto tanto dela quanto ela gosta de mim, sem sombra de dúvidas.»

Veja a conversa completa:

Cristina Ferreira deixa Catarina Miranda sem palavras: «Quando fazemos uma lista dos melhores nos realities, estás lá

