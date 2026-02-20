Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Solange Tavares decidiu dar um passo importante para a sua autoestima. A ex-concorrente do Big Brother 2025 submeteu-se a uma mamoplastia de aumento e partilhou a reação emocionada.

Solange Tavares recorreu às redes sociais para revelar uma mudança significativa na sua vida. A ex-concorrente do Big Brother 2025 submeteu-se a uma mamoplastia de aumento e fez questão de mostrar aos seguidores a sua reação imediata após a cirurgia.

Num vídeo partilhado no Instagram, a jovem surge visivelmente emocionada, confessando que aquele momento representa o culminar de “anos de inseguranças” e de sonhos guardados em silêncio.

A emoção, explicou, foi muito além da transformação física. “Não chorei só pelo resultado. Chorei pela coragem que tive, pelo caminho que fiz e por finalmente me sentir em paz com o meu reflexo. Este momento é mais do que uma mudança física… é amor-próprio, é conquista, é renascimento”, escreveu.

Solange aproveitou ainda para agradecer publicamente à equipa médica que a acompanhou em todo o processo, sublinhando que esta decisão teve um impacto profundo na sua autoestima.

A jovem descreve agora esta nova fase como um verdadeiro ato de amor-próprio e um renascimento pessoal.