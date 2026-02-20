Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

  • Dois às 10
  • Ontem às 14:34

Solange Tavares decidiu dar um passo importante para a sua autoestima. A ex-concorrente do Big Brother 2025 submeteu-se a uma mamoplastia de aumento e partilhou a reação emocionada.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Solange Tavares recorreu às redes sociais para revelar uma mudança significativa na sua vida. A ex-concorrente do Big Brother 2025 submeteu-se a uma mamoplastia de aumento e fez questão de mostrar aos seguidores a sua reação imediata após a cirurgia.

Num vídeo partilhado no Instagram, a jovem surge visivelmente emocionada, confessando que aquele momento representa o culminar de “anos de inseguranças” e de sonhos guardados em silêncio.

A emoção, explicou, foi muito além da transformação física. “Não chorei só pelo resultado. Chorei pela coragem que tive, pelo caminho que fiz e por finalmente me sentir em paz com o meu reflexo. Este momento é mais do que uma mudança física… é amor-próprio, é conquista, é renascimento”, escreveu.

Solange aproveitou ainda para agradecer publicamente à equipa médica que a acompanhou em todo o processo, sublinhando que esta decisão teve um impacto profundo na sua autoestima.

A jovem descreve agora esta nova fase como um verdadeiro ato de amor-próprio e um renascimento pessoal.

Temas: Big Brother Reality Show Solange Tavares Dois às 10

RELACIONADOS

Não deu certo com Dinis Almeida, mas Solange Tavares encontrou o amor com Nelson Fernandes. E foi assim que se conheceram

Fora do Estúdio

A TVI ‘deu-lhe’ os pais dos filhos e mudou o rumo da sua história: «Sou uma mulher sem medos»

Ontem às 15:22

Internado, Nuno Markl surpreende equipa do hospital com presente especial

Ontem às 15:00

Cantora acarinhada pelos portugueses volta para o ex-namorado: «Uma escolha feita com o coração»

Ontem às 12:19

Instrutor Marques «abre o coração» aos recrutas e revela porque se emociona com a canção de Tony Carreira

Ontem às 11:37

Depois de um período “conturbado”, ex-concorrente do Big Brother quebra meses de silêncio: «Volto diferente»

Ontem às 11:04

Após dias de suspense, Cristina Ferreira desfaz a curiosidade: «Segredo revelado»

Ontem às 10:13

Nem todos viram. As imagens da despedida entre comandante e instrutores da 1.ª Companhia

Ontem às 09:29
MAIS

Mais Vistos

Icónica figurante do “Você na TV” faleceu

Ontem às 18:17

Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa

19 fev, 12:56

Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação

18 fev, 08:51

Cantora portuguesa sofreu perda gestacional e ficou incapaz de ter filhos

19 fev, 10:09

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

A TVI ‘deu-lhe’ os pais dos filhos e mudou o rumo da sua história: «Sou uma mulher sem medos»

Ontem às 15:22

Internado, Nuno Markl surpreende equipa do hospital com presente especial

Ontem às 15:00

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Ontem às 14:34

Este tablet completo custava 160€ e agora está a 99€ com todos os acessórios

Ontem às 12:59