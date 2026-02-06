Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

Ana Soares e Ruben Silvestre atravessam um dos momentos mais felizes das suas vidas e decidiram partilhar essa alegria com os fãs, ao apresentarem, pela primeira vez, a filha Ana Clara, nascida no final de dezembro, através de imagens ternurentas que rapidamente conquistaram as redes sociais.

Ana Soares e Ruben Silvestre vivem uma fase de pura felicidade desde o nascimento da primeira filha em comum, Ana Clara. A bebé nasceu no passado dia 28 de dezembro e, pouco mais de um mês depois, o casal decidiu finalmente apresentá-la aos seguidores, que não esconderam o encanto com as primeiras imagens partilhadas, destacando o facto da bebé ser parecida com Ruben: "É parecida com o pai" ou "Tem a tua cara, Ruben".

A revelação foi feita através das redes sociais, onde o ex-concorrente do Secret Story e a ex-concorrente do Big Brother divulgaram, pela primeira vez, fotografias em que mostram o rosto da menina. Registos delicados e cheios de ternura que rapidamente conquistaram os fãs.

«Olá, amiguinhos. Sou a Ana Clara. Hoje venho apresentar-me ao mundo, devagarinho, do meu jeitinho. Ainda sou pequenina, mas já sei uma coisa muito grande. Sou muito, muito amada», pode ler-se na legenda que acompanha as imagens.

Na mesma partilha, os pais explicaram que este foi um momento pensado e vivido com especial cuidado. «Os meus papás guardaram este momento com todo o cuidado, e confiaram à @andreiamarianofotografia a missão de mostrar quem eu sou, mesmo antes de eu saber falar», escreveram.

A mensagem termina com palavras que refletem o amor vivido nesta nova etapa: «Aqui estou eu, o maior tesouro deles, a razão dos sorrisos cansados, dos abraços apertados e do amor que cresce todos os dias. Obrigada por estarem desse lado, por cada mensagem bonita, por cada conselho, cada dica e por cuidarem de mim, mesmo à distância».

A apresentação de Ana Clara foi recebida com uma onda de carinho por parte dos seguidores, que deixaram inúmeras mensagens a elogiar a bebé e a felicidade evidente do casal nesta nova fase da vida.