Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

  • Dois às 10
  • Hoje às 18:29

Ana Soares e Ruben Silvestre atravessam um dos momentos mais felizes das suas vidas e decidiram partilhar essa alegria com os fãs, ao apresentarem, pela primeira vez, a filha Ana Clara, nascida no final de dezembro, através de imagens ternurentas que rapidamente conquistaram as redes sociais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ana Soares e Ruben Silvestre vivem uma fase de pura felicidade desde o nascimento da primeira filha em comum, Ana Clara. A bebé nasceu no passado dia 28 de dezembro e, pouco mais de um mês depois, o casal decidiu finalmente apresentá-la aos seguidores, que não esconderam o encanto com as primeiras imagens partilhadas, destacando o facto da bebé ser parecida com Ruben: "É parecida com o pai" ou "Tem a tua cara, Ruben".

A revelação foi feita através das redes sociais, onde o ex-concorrente do Secret Story e a ex-concorrente do Big Brother divulgaram, pela primeira vez, fotografias em que mostram o rosto da menina. Registos delicados e cheios de ternura que rapidamente conquistaram os fãs.

«Olá, amiguinhos. Sou a Ana Clara.  Hoje venho apresentar-me ao mundo, devagarinho, do meu jeitinho. Ainda sou pequenina, mas já sei uma coisa muito grande. Sou muito, muito amada», pode ler-se na legenda que acompanha as imagens.

Na mesma partilha, os pais explicaram que este foi um momento pensado e vivido com especial cuidado. «Os meus papás guardaram este momento com todo o cuidado, e confiaram à @andreiamarianofotografia a missão de mostrar quem eu sou, mesmo antes de eu saber falar», escreveram.

A mensagem termina com palavras que refletem o amor vivido nesta nova etapa: «Aqui estou eu, o maior tesouro deles, a razão dos sorrisos cansados, dos abraços apertados e do amor que cresce todos os dias. Obrigada por estarem desse lado, por cada mensagem bonita, por cada conselho, cada dica e por cuidarem de mim, mesmo à distância».

A apresentação de Ana Clara foi recebida com uma onda de carinho por parte dos seguidores, que deixaram inúmeras mensagens a elogiar a bebé e a felicidade evidente do casal nesta nova fase da vida.

Temas: Big Brother Reality Show Ruben Silvestre Ana Soares Dois às 10

RELACIONADOS

Menino ou menina? Ruben Silvestre e Ana Soares revelam sexo e nome do bebé em direto

Fora do Estúdio

Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

Hoje às 18:09

"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais

Hoje às 09:55

O pedido que comoveu Portugal teve resposta: pai e filha reencontram-se após 20 anos

Hoje às 09:18

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Ontem às 16:21

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Ontem às 15:11

«Ele só tinha 21 anos»: Marisa recorda como Pedro Jorge a pediu em namoro e o gesto que a conquistou

Ontem às 09:45

Após assumir erros com cirurgias, vencedora do «Big Brother» mostra resultado de três intervenções estéticas

4 fev, 15:57
MAIS

Mais Vistos

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

Hoje às 10:30

Depois de polémica, Helena Laureano volta à televisão e anuncia problema de saúde

Hoje às 10:36

A reação do filho de Jéssica ao perder a casa com a depressão Kristin vai comover o país

Hoje às 11:57

«Querido, Mudei a Casa» vai às zonas afetadas pelas tempestades ajudar a população

Hoje às 09:31

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

Hoje às 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

Energia de reserva em formato compacto: uma powerbank solar para emergências

Há 17 min

Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

Hoje às 18:29

Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

Hoje às 18:09

Esta estação de energia portátil garante apoio energético quando é mais preciso

Hoje às 17:42