Filha de Sérgio e Verónica do «Big Brother» cresceu e já é uma mulher: «É a cara chapada da mãe»

Muitos se queixam da água fria no Algarve. Mas, nesta praia aqui ao lado, o mar chega aos 30ºC

Sérgio Vicente e Verónica Moreira protagonizaram um dos romances mais marcantes da história do Big Brother em Portugal. Agora, mais de duas décadas depois da participação dos dois no reality show, é a filha do antigo casal que está a chamar a atenção.

Beatriz, filha de Sérgio e Verónica, já tem mais de 20 anos e tem despertado a curiosidade dos fãs nas redes sociais. Com traços que fazem lembrar claramente a mãe, a jovem foi recentemente elogiada pela semelhança com Verónica.

No programa Goucha, da TVI, Manuel Luís Goucha não ficou indiferente ao ver uma fotografia de Beatriz e foi perentório: «É a cara chapada da mãe».

A jovem nasceu fruto da relação que Sérgio Vicente e Verónica Moreira iniciaram dentro da casa mais vigiada do país. Os dois foram concorrentes da segunda edição do Big Brother, transmitida pela TVI no início de 2001, e rapidamente se tornaram num dos casais mais mediáticos do formato.

O romance foi acompanhado de perto pelos portugueses e chegou mesmo ao casamento. Para alegria dos fãs, Sérgio e Verónica deram o nó em direto na TVI, num dos momentos mais recordados daquela edição.

Apesar da história de amor ter terminado anos mais tarde, o casal deixou uma filha em comum. Atualmente, Beatriz já cresceu e é a semelhança com a mãe que mais se destaca.

Sérgio Vicente refez entretanto a vida e tem atualmente uma nova relação, da qual nasceram duas filhas, Nicole e Vitória. É ainda pai de Sérgio, atualmente com 30 anos.

A história de Sérgio e Verónica ficou, assim, ligada à memória da segunda edição do Big Brother, não só pelo romance vivido dentro da casa, mas também pela família que acabaram por construir.