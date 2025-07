Foi Francisco Vale quem terminou a relação com Jéssica Galhofas: «Passei por uma depressão muito grande. Não estava à espera»

A ex-concorrente do Big Brother, Jéssica Galhofas, quebrou o silêncio sobre o fim da relação com Francisco Vale.

No programa Dois às 10, Jéssica Galhofas falou abertamente sobre o fim da relação com Francisco Vale, que conheceu durante a sua participação no Big Brother. A jovem, que é também futebolista profissional, confessou que o término, ocorrido em março deste ano, teve um grande impacto emocional.

«Passei por uma depressão muito grande. Não estava à espera», afirmou, visivelmente comovida.

Jéssica acreditava que a relação com Francisco seria duradoura.

«Pensei mesmo que tinha encontrado a pessoa certa para mim», disse, quando questionada por Cristina Ferreira se achava que seria “para a vida toda”.

O fim abrupto da relação, que foi terminado por Francisco, apanhou-a de surpresa. Ainda assim, Jéssica destacou que, apesar da dor, decidiu não reagir da mesma forma:

«Não vou fazer como ele», afirmou, numa alusão discreta à forma como abordou a separação.

Atualmente, a ex-concorrente vive uma nova fase da sua vida em Esposende e garante estar focada nos seus objetivos pessoais e profissionais, sem deixar que os acontecimentos a desviem do seu caminho.