Fora do Big Brother, Carina Frias fala sobre atitude de Diogo Bordin: «Eu fiquei mesmo chocada»

Carina Frias foi expulsa do «Big Brother» e fez o balanço de vários acontecimentos do jogo.

Carina Frias já está fora da casa do Big Brother 2025, mas não ficou em silêncio. Em declarações recentes, a ex-concorrente não escondeu a surpresa com o comportamento de Diogo Bordin, especialmente na polémica do bilhete dourado que dava acesso direto à final e com os carregadores das máquinas de tabaco que durante muito tempo desapareceram.

“Eu fiquei mesmo chocada com o passaporte e com os carregadores”

Para Carina, o episódio revelou um lado de Diogo que não esperava:

“É educado, é genuíno, mas tem uma vertente de jogo que eu não consigo decifrar a 100%.”

A ex-concorrente confessou que sempre viu Diogo como alguém calmo e ponderado, mas acredita que a sua capacidade de mentira e controlo emocional o tornam num jogador difícil de ler: "Uma pessoa que mente não está a ser 100% honesta".