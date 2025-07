Fora do Big Brother, Lisa Schincariol mostra-se muito próxima deste ex-concorrente

Lisa Schincariol, terceira classifcada do Big Brother, mostra-se ao lado de Igor Rodriguez.

Lisa Schincariol conquistou o 3.º lugar no Big Brother 2025 e já começou a reagir ao carinho dos fãs. Esta segunda-feira, dia 30 de junho, a ex-concorrente fez as suas primeiras partilhas nas redes sociais após a final do reality show.

“De coração cheio”, escreveu Lisa, agradecendo o apoio que recebeu ao longo de toda a sua participação. A jurista não escondeu a emoção de ter chegado tão longe e mostrou-se grata pelo voto de confiança do público.

Pouco depois, a ex-concorrente partilhou também um momento descontraído com Igor Rodriguez, outro dos finalistas do programa. Na imagem, os dois surgem a beber uma bebida à noite, em clima informal. A publicação não passou despercebida: os fãs reagiram de imediato com entusiasmo e muitos voltaram a levantar a possibilidade de um romance fora da casa.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Lisa e Igor surgem juntos após o fim do programa. Durante o Big Brother, houve várias trocas de olhares e momentos cúmplices entre os dois, e Igor chegou mesmo a ser associado a sentimentos por Lisa — embora nenhum dos dois tenha confirmado qualquer envolvimento amoroso.

As dúvidas podem estar prestes a ser esclarecidas. Lisa Schincariol vai estar no programa «Dois às 10», onde irá dar a sua primeira grande entrevista após a final. E, entre outros temas, promete falar sobre a relação com Igor.