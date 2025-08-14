Francisco Vale descobriu mentira de Jéssica Galhofas: «Podes ter a certeza que me vais perder»

Francisco Vale esteve esta manhã no «Dois às 10» para responder às declarações de Jéssica Galhofas sobre o fim do namoro, revelando que uma mentira foi o ponto de rutura na relação.

Depois de Jéssica Galhofas ter partilhado a sua versão sobre o fim do relacionamento no «Dois às 10», Francisco Vale decidiu marcar presença no programa da TVI para “proteger a imagem” e esclarecer o que, segundo ele, realmente aconteceu.

“Não queria lavar roupa suja, mas custa-me ouvir isto, porque não foi de todo o que aconteceu. Já lhe disse: não percebo como é que foste a um programa falar deste tipo de coisas, até porque nós combinámos que não íamos falar acerca disto”, começou por dizer o nortenho, sublinhando que havia um pacto para não abordar o assunto publicamente.

Francisco contou que a rutura foi motivada por uma mentira de Jéssica que o magoou profundamente. “Desde que entrámos na casa eu disse-lhe: ‘Se um dia me mentes sobre isto, podes ter a certeza que me vais perder’. E aconteceu. Foi em dezembro. Ainda tentei durante um mês, mas acordava todos os dias a dizer: ‘Eu não estou a conseguir acreditar em ti’.”

O ex-concorrente revelou que, no momento do confronto, Jéssica tentou “dar a volta” e não contou logo a verdade, mesmo com os factos contra si. “Isso fez-me pensar: será que, para trás, foi sempre verdadeiro? Será que já me tinha mentido antes e eu não percebi? Foi aí que comecei a afastar-me.”

Francisco admitiu que a desilusão foi demasiado grande para ser ultrapassada e que, por isso, decidiu terminar a relação. “Sim, fui eu quem pôs um ponto final. Simplesmente já não estava a dar para mim.”

