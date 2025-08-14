Francisco Vale vê imagens de Jéssica Galhofas e reage com desagrado: «Custa-me ouvir isto»

No «Dois às 10», Francisco Vale deu a sua versão sobre a rutura com Jéssica Galhofas, afirmando que uma mentira minou a confiança e tornou impossível continuar a relação.

Francisco Vale regressou ao «Dois às 10» para responder às declarações feitas recentemente por Jéssica Galhofas sobre o fim da relação. O ex-concorrente explicou que só decidiu falar para “proteger a imagem” após ouvir o que foi dito.

“Não queria lavar roupa suja, mas custa-me um bocado ouvir isto, porque não foi de todo o que aconteceu. Eu já lhe disse isso: não percebo como é que foste a um programa falar este tipo de coisas, até porque nós combinámos que não íamos falar acerca disto”, afirmou, lembrando o pacto que tinham feito.

Segundo Francisco, o namoro terminou devido a uma situação que sempre considerou inaceitável. “Desde que entrámos na casa eu disse-lhe: ‘Olha, se um dia me mentes sobre isto, podes ter a certeza que me vais perder’. E aconteceu. Foi em dezembro. Ainda tivemos ali um mês em que eu lhe dizia: ‘Eu não estou a conseguir’.”

O nortenho contou que, quando a confrontou, Jéssica não assumiu de imediato a verdade. “No início ainda tentou dar a volta, não me contou logo. E eu tinha os factos do meu lado, mas mesmo assim ela não me contava. Então comecei a pensar: será que, para trás, foi sempre verdadeiro?”

A incerteza e a desconfiança acabaram por pesar mais do que a vontade de continuar. “Desiludiu-me muito, sim. Desde aquilo, simplesmente não estava a dar para mim”, confessou, revelando que foi ele quem decidiu pôr fim à relação.