Francisco Vale vê imagens de Jéssica Galhofas e reage com desagrado: «Custa-me ouvir isto»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 21min

No «Dois às 10», Francisco Vale deu a sua versão sobre a rutura com Jéssica Galhofas, afirmando que uma mentira minou a confiança e tornou impossível continuar a relação.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Francisco Vale regressou ao «Dois às 10» para responder às declarações feitas recentemente por Jéssica Galhofas sobre o fim da relação. O ex-concorrente explicou que só decidiu falar para “proteger a imagem” após ouvir o que foi dito.

“Não queria lavar roupa suja, mas custa-me um bocado ouvir isto, porque não foi de todo o que aconteceu. Eu já lhe disse isso: não percebo como é que foste a um programa falar este tipo de coisas, até porque nós combinámos que não íamos falar acerca disto”, afirmou, lembrando o pacto que tinham feito.

Segundo Francisco, o namoro terminou devido a uma situação que sempre considerou inaceitável. “Desde que entrámos na casa eu disse-lhe: ‘Olha, se um dia me mentes sobre isto, podes ter a certeza que me vais perder’. E aconteceu. Foi em dezembro. Ainda tivemos ali um mês em que eu lhe dizia: ‘Eu não estou a conseguir’.”

O nortenho contou que, quando a confrontou, Jéssica não assumiu de imediato a verdade. “No início ainda tentou dar a volta, não me contou logo. E eu tinha os factos do meu lado, mas mesmo assim ela não me contava. Então comecei a pensar: será que, para trás, foi sempre verdadeiro?”

A incerteza e a desconfiança acabaram por pesar mais do que a vontade de continuar. “Desiludiu-me muito, sim. Desde aquilo, simplesmente não estava a dar para mim”, confessou, revelando que foi ele quem decidiu pôr fim à relação.

Temas: Big Brother Reality Show Jessica galhofas Francisco Vale Dois às 10

RELACIONADOS

Francisco Vale descobriu mentira de Jéssica Galhofas: «Podes ter a certeza que me vais perder»

Depois do fim da relação com Francisco Vale, Jéssica Galhofas mostra-se próxima de influencer que esteve no programa «Goucha»

A Não Perder

Bombeiro e treinador de futebol apaixonam-se, mas a vida traiu-os com um cancro fatal

Há 36 min

Francisco Vale descobriu mentira de Jéssica Galhofas: «Podes ter a certeza que me vais perder»

Há 1h e 27min

Cristina Ferreira reage a fim de namoro sensação: «Só tenho pena que ela tenha perdido tempo»

Há 2h e 49min

10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

Hoje às 08:57

Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve

Hoje às 08:42

10 ideias de pequenos-almoços com ovos para perder peso

Ontem às 17:00

Existe um horário que permite poupar energia ao usar a máquina de lavar roupa

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

Ontem às 12:20

Cristina Ferreira exalta-se com Bruno de Carvalho: «Eu isto tenho que dizer!»

Ontem às 12:03

Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»

Ontem às 11:54

Horas depois da saída polémica, Bruno de Carvalho quebra o silêncio sobre a expulsão — Veja a conversa completa

Ontem às 12:05

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Duas receitas de petiscos portugueses que se fazem num instante e sabem a verão

Há 2h e 14min

Nutricionista ensina versão saudável de Bacalhau à Brás na air fryer

Ontem às 16:30

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

11 ago, 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

11 ago, 14:30

Fora do Estúdio

10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

Hoje às 08:57

Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve

Hoje às 08:42

Acabou! Diogo Bordin e Carolina Braga anunciam separação: «Pedimos respeito»

Ontem às 15:10

Prima e sobrinha da família que morreu em acidente de coração partido: «Morri no dia 9 de agosto»

Ontem às 10:06

Fotos

Bombeiro e treinador de futebol apaixonam-se, mas a vida traiu-os com um cancro fatal

Há 36 min

Francisco Vale vê imagens de Jéssica Galhofas e reage com desagrado: «Custa-me ouvir isto»

Há 1h e 21min

Francisco Vale descobriu mentira de Jéssica Galhofas: «Podes ter a certeza que me vais perder»

Há 1h e 27min

Duas receitas de petiscos portugueses que se fazem num instante e sabem a verão

Há 2h e 14min