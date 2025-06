Frente a frente, Valter Hugo Mãe dá «lição» a Nuno Brito: «É casmurro. Já saiu e ainda não entendeu porquê»

Um momento surpreendente no «Dois às 10». O escritor Valter Hugo Mãe mostra ser um espectador atento de reality shows.

A reta final do “Big Brother” aproxima-se, e com ela aumentam as análises — e os confrontos. No “Dois às 10”, o ex-concorrente Nuno Brito voltou a mostrar-se inconformado com a expulsão, defendendo que merecia estar na final: “Entendo que devia estar lá dentro e ganhar. Ainda não percebi ao certo a justiça de estar cá fora.”

Nuno nega ter jogado com manipulações ou alianças: “Nunca fiz dos concorrentes cordeirinhos, nem criei grupos para controlar o jogo.”

Mas quem não ficou indiferente às declarações foi o escritor Valter Hugo Mãe, que surpreendeu ao assumir-se como fã atento dos reality shows — e não poupou Nuno Brito: “O Nuno é casmurro. Já saiu e ainda não entendeu porquê!”

O momento gerou risos entre todas e até Cristina Ferreira sugeriu que o escritor fosse comentar mais vezes.