Grávida com o pai dos filhos na prisão, Sónia Jesus aproveitou a visibilidade para lucrar: «Na desgraça é que o povo gosta de ver»

Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

No Dois às 10, Sónia Jesus falou da força que teve para aguentar o barco familiar durante a prisão de Vitó, o seu noivo que esteve preso por tráfico de droga.

A ex-concorrente do "Big Brother" não nega: foi nos piores momentos da sua vida que encontrou força… e oportunidade. Em plena gravidez do terceiro filho, com o noivo Vítor Soares atrás das grades, Sónia Jesus teve de se reinventar. E foi isso mesmo que fez.

“Na desgraça é que o povo gosta de ver”, admite, com frontalidade. A verdade é que, enquanto mulher e mãe, não podia parar e foi nas redes sociais e na loja online que encontrei forma de manter a casa de pé, contou, referindo-se ao seu projeto digital, o Big Bazar da Sónia.

Vítor Soares esteve detido durante três anos — parte em prisão preventiva, parte em regime domiciliário — e Sónia viu-se sozinha a segurar a família. Mesmo assim, nunca se escondeu, nem deixou de expor o seu dia a dia nas plataformas digitais, garantindo que esteve de consciência tranquilo quanto aos negócios em que estava envolvida.

Hoje, com o companheiro em liberdade, Sónia diz que tudo valeu a pena. “O Vitó é o homem da minha vida", não escondendo a felicidade por estar noiva e por casar em 2026.