«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática

Cristina Ferreira comentou, no programa ‘Dois às 10’, as notícias sobre a possível separação de Sónia Jesus e Vitó. ‘Isto deixa-me muito triste’, desabafou a apresentadora, depois de rever as imagens da ex-concorrente do ‘Big Brother’ radiante com o pedido de noivado.

O tema da alegada separação de Sónia Jesus e Vítor Soares, mais conhecido como Vitó, chegou esta manhã ao programa Dois às 10.

Depois de terem sido divulgadas notícias que dão conta de que o casal pode ter colocado um ponto final na relação – e que o casamento já não vai acontecer – Cristina Ferreira abordou o assunto com os comentadores Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz.

A apresentadora recordou a última entrevista que Sónia deu em estúdio, visivelmente feliz e emocionada por falar do pedido de casamento feito por Vitó. Ao rever as imagens, Cristina não conteve as palavras: “Isto deixa-me muito triste”, confessou, mostrando solidariedade para com a ex-concorrente do Big Brother 2020.

Comentadores divididos sobre o futuro do casal

Cinha Jardim e Luísa Castel-Branco partilharam a surpresa com a possibilidade de a relação ter chegado ao fim, sublinhando que Sónia e Vitó sempre pareceram unidos perante as adversidades.

Já Gonçalo Quinaz preferiu terminar a conversa com uma nota de esperança: “ Vamos esperar que se resolva”, afirmou o comentador.

O gesto que levantou dúvidas

Recorde-se que as suspeitas de separação surgiram depois de Sónia Jesus ter apagado das redes sociais todas as fotografias em que surgia com Vitó, com quem tem três filhos.

Ainda assim, nem a empresária nem o companheiro confirmaram a rutura, deixando em aberto o futuro de uma relação marcada por desafios, mas também por demonstrações públicas de amor.