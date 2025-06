Já fora da casa, Manuel Cavaco revela nome de dois concorrentes do «Big Brother» que o desiludiram

O expulso do «Big Brother» foi convidado de Cláudio Ramos esta manhã.

A entrada de Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves na casa do Big Brother causou impacto — e nem todos os concorrentes reagiram da mesma forma à dinâmica. Manuel Cavaco, o mais recente expulso do reality show, revelou que se incompatibilizou com ambos, apesar de inicialmente ter tentado criar uma relação positiva: “Dei abertura para conhecer os dois, mas acabaram por me desiludir”, confessou Manuel, numa análise ao seu percurso e às interações que marcaram as últimas semanas na casa.

Em particular, Manuel apontou críticas mais incisivas a Luís Gonçalves, com quem protagonizou alguns momentos de tensão: “Muita coisa é retirada fora de contexto para extrapolar. Ele vence pelo cansaço.”

Manuel garantiu que sempre tentou manter uma postura ponderada, mas que não se reviu nas atitudes de Luís e Adrielle, o que acabou por afastá-lo da dupla.

Estas declarações surgem após a expulsão de Manuel, que tem aproveitado o pós-jogo para refletir sobre os momentos mais marcantes da sua experiência no programa e para esclarecer mal-entendidos que ficaram por resolver.