Já sabemos onde Luís Gonçalves vai gastar os 100 mil euros que ganhou no Big Brother

Logo após a vitória no Big Brother, Luís Gonçalves agarrou no cheque de 100 mil euros que conquistou.

Luís Gonçalves foi consagrado vencedor do Big Brother 2025, na TVI, e não escondeu a emoção após levantar o prémio final: um cheque de 100 mil euros. Em declarações exclusivas para o digital da TVI, agradeceu “a todas as pessoas” que o apoiaram ao longo do percurso.

“Isto foi uma experiência única. Muitas vezes não me identificava, mas valeu a pena. Concorram, porque isto é mesmo uma experiência única”, afirmou, visivelmente satisfeito.

Apesar de nunca ter entrado no jogo com o foco no prémio, Luís já tem planos para o dinheiro conquistado.

“Acho que vou investir e comprar um terrenozinho para fazer uma casa de madeira. Sinceramente, nunca pensei muito no prémio, fui vivendo o dia a dia, sendo eu próprio.”

Com uma postura genuína e agradecida, Luís despede-se do programa com a promessa de continuar a ser fiel a si mesmo — agora fora da casa mais vigiada do país.