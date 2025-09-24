Jéssica Antunes foi assaltada no dia do casamento: «Uma pessoa sabia exatamente que a minha mala estava ali»

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo viveram, no passado dia 13, uma boda de sonho na Ericeira. Contudo, a ex-concorrente da “Casa dos Segredos” acabou por revelar um episódio menos feliz da cerimónia.

Poucos dias depois do grande dia, Jéssica Antunes abriu o coração nas redes sociais e respondeu a algumas curiosidades dos seguidores sobre o casamento.

Confrontada com a questão de uma fã — “O que não correu tão bem que não nos tenhas mostrado?” —, a jovem não escondeu que também houve um momento desagradável.

“Outro acontecimento infeliz que não partilhei mas que partilho agora, até para servir de aviso para outras noivas: cometi o erro de levar a minha mala para a quinta, porque tinha o meu perfume, o desodorizante, etc. Lá também estava a minha carteira”, começou por contar.

A mala ficou guardada na sala dos noivos, espaço de acesso muito restrito. Ainda assim, segundo Jéssica, alguém sabia exatamente onde estava e o que continha. “Não preciso de contar o desfecho, pois não? E nem sequer estou a falar do valor. Podia ter sido só um euro roubado. Roubo é roubo”, desabafou.

Sensibilizada pela situação, Jéssica deixou um aviso às futuras noivas: “Nada de levar as vossas malas/carteiras no dia do casamento!”

Ainda assim, fez questão de esclarecer que o episódio nada teve a ver com o espaço onde a festa decorreu: “E para ficar esclarecido ou para que não haja mal entendidos ou diz-que-disse, em nada a quinta teve a ver com este acontecimento.”

Apesar do contratempo, o dia em que Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo disseram o “sim” continua a ser recordado como um dos mais felizes da vida do casal.