Jéssica Antunes foi assaltada no dia do casamento: «Uma pessoa sabia exatamente que a minha mala estava ali»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:10

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo viveram, no passado dia 13, uma boda de sonho na Ericeira. Contudo, a ex-concorrente da “Casa dos Segredos” acabou por revelar um episódio menos feliz da cerimónia.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Poucos dias depois do grande dia, Jéssica Antunes abriu o coração nas redes sociais e respondeu a algumas curiosidades dos seguidores sobre o casamento.

Confrontada com a questão de uma fã — “O que não correu tão bem que não nos tenhas mostrado?” —, a jovem não escondeu que também houve um momento desagradável.

Outro acontecimento infeliz que não partilhei mas que partilho agora, até para servir de aviso para outras noivas: cometi o erro de levar a minha mala para a quinta, porque tinha o meu perfume, o desodorizante, etc. Lá também estava a minha carteira”, começou por contar.

A mala ficou guardada na sala dos noivos, espaço de acesso muito restrito. Ainda assim, segundo Jéssica, alguém sabia exatamente onde estava e o que continha. “Não preciso de contar o desfecho, pois não? E nem sequer estou a falar do valor. Podia ter sido só um euro roubado. Roubo é roubo”, desabafou.

Sensibilizada pela situação, Jéssica deixou um aviso às futuras noivas: “Nada de levar as vossas malas/carteiras no dia do casamento!”

Ainda assim, fez questão de esclarecer que o episódio nada teve a ver com o espaço onde a festa decorreu: “E para ficar esclarecido ou para que não haja mal entendidos ou diz-que-disse, em nada a quinta teve a ver com este acontecimento.”

Apesar do contratempo, o dia em que Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo disseram o “sim” continua a ser recordado como um dos mais felizes da vida do casal.

Temas: Big Brother Reality Show Dois às 10 Jessica Antunes Rui Pedro

RELACIONADOS

Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

A Não Perder

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Há 10 min

Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

Há 17 min

Descubra os vegetais que reduzem o inchaço abdominal

Há 47 min

«Entrevistei-a na TVI. Hoje dizem as notícias que morreu»: Goucha faz homenagem a famosa atriz

Há 57 min

Cuidado: estas etiquetas podem estar a enganá-lo na hora das compras

Há 1h e 17min

Após gravidez de risco, Petra Spínola apresenta as filhas gémeas na televisão

Há 1h e 32min

Bruna Gomes não dispensa este modelador de cabelo (e percebe-se porquê)

Há 1h e 33min
MAIS

Mais Vistos

Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto

Ontem às 10:57

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Hoje às 12:17

Cristina Ferreira recebe criança especial: «Quando for grande, quero ser igual à Cristina Ferreira»

Ontem às 09:59

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

Hoje às 11:55

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Ontem às 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

Ontem às 15:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Há 10 min

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

Hoje às 11:31

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Hoje às 09:40

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Ontem às 17:00

Fotos

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Há 10 min

Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

Há 17 min

Descubra os vegetais que reduzem o inchaço abdominal

Há 47 min

«Entrevistei-a na TVI. Hoje dizem as notícias que morreu»: Goucha faz homenagem a famosa atriz

Há 57 min