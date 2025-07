Jéssica Antunes vai casar com Rui Pedro Figueiredo, mas não pode subir ao altar. Este é o motivo

A ex-concorrente do Big Brother, Jéssica Antunes, esteve à conversa com Cristina Ferreira e recordou a passagem pelo reality show, onde conheceu o noivo.

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo conheceram-se no Big Brother – A Revolução e apaixonaram-se ainda dentro da casa. Cinco anos depois, e já com dois filhos em comum, o casal prepara-se agora para dar um novo passo: o casamento.

O que muitos poderão não recordar é que este será o segundo casamento de Jéssica Antunes. Durante a sua participação no reality show da TVI, Jéssica contou, no vídeo de apresentação, que já tinha passado por um divórcio: “Divorciei-me, porque quando duas pessoas não são felizes, o melhor que se tem a fazer é seguir caminhos diferentes”.

Agora, com outra maturidade e numa relação estável, a criadora de conteúdos digitais revelou à Selfie que está a preparar um casamento especial, com pormenores muito pessoais: “Vou ter mais do que um vestido, porque preciso de me sentir ‘eu’ neste dia tão especial.”

Ainda em entrevista à SELFIE, a ex-concorrente explicou que não vai subir ao altar: "Vai ser um casamento com celebrantes, já que o facto de eu já ter sido casada me impossibilita de casar pela Igreja."