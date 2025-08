João Oliveira comenta separação de Carolina Nunes, depois da ex-namorada pôr fim à relação

João Oliveira foi expulso do "Big Brother Verão" e, no Dois às 10, comentou o fim do namoro com Carolina Nunes, a jovem com quem viveu uma relação intensa no reality show anterior.

João Oliveira já está fora do Big Brother Verão. O ex-concorrente, que ficou conhecido por ter vivido uma relação com Carolina Nunes durante a sua primeira passagem pelo reality show, reagiu com tranquilidade ao fim do namoro: «Não há muito a dizer. Terminámos a bem», referindo também que não cortaram contactos.

Durante a conversa após a saída da casa, João revelou a Cláudio Ramos ainda ter entrado no jogo com um plano bem definido: tentar uma aproximação a Catarina Miranda: «Não quis entrar na narrativa de ir de frente para a Miranda. Fui mesmo com a ideia de me dar bem com ela», começou por dizer. No entanto, o plano rapidamente se desfez. «A Miranda tirou-me a narrativa a partir do momento em que quis continuar a dar-se mal comigo, quando eu várias vezes tentei dar-me bem com ela», lamentou o ex-concorrente.

Recorde-se que Carolina Nunes esteve no Dois às 10 para comentar a separação:

Carolina Nunes, que se destacou no Big Brother, está novamente solteira. Depois de mais de um ano de relação com João Oliveira — que conheceu dentro da casa — a ex-concorrente da TVI decidiu seguir caminhos diferentes.

A ex-atleta de voleibol, de 23 anos, assumiu no Dois às 10 que o fim do namoro foi uma decisão pensada e consciente: «Precisava de tempo para mim. Para pensar: será que é o João que queres? Tive esse tempo para pensar e depois pensei: ainda tenho 23 anos, se calhar não é para já o João. Se calhar, daqui a uns anos pode ser o João. Mas neste momento não é o João.»