Lisa Schincariol arrasa jogo de Diogo Bordin e elogia Luís Gonçalves: «Ele fala com o coração»

No Dois às 10, Lisa Schincariol não deixou nada por dizer a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Lisa Schincariol, que conquistou o 3.º lugar no Big Brother 2025, já reagiu à posição final dos restantes finalistas e não escondeu a surpresa com o segundo lugar de Diogo Bordin. Em declarações no Dois às 10, a ex-concorrente admitiu que não percebeu o percurso de Diogo dentro da casa e que, para si, a votação final não refletiu totalmente o que viveu enquanto jogadora: «Nunca foi percetível o jogo que o Diogo tinha na casa, mas pela percentagem teve mérito», reconheceu, sem deixar de acrescentar: «Como possível vencedor, acho que seria muito injusto».

Para Lisa, a vitória de Luís foi justa e merecida, e mostrou uma ligação mais autêntica com o público: «Preferia estar a ver o Luís, porque fala com o coração», disse, reforçando a confiança que depositou sempre no eventual vencedor: «Acredito no que o Luís é. Do Diogo sempre duvidei um bocadinho. Ia confiando, desconfiando».

Apesar das críticas à posição de Diogo, Lisa mostrou-se tranquila e satisfeita com o seu próprio percurso no jogo. Com a frontalidade que a caracterizou desde o primeiro dia, Lisa não teve receio de dar a sua opinião sobre o desfecho do reality show , acrescentando alguns concorrentes que espera manter amizade, não incluindo, de forma clara, Nuno Brito.

Veja, ainda, a conversa completa de Lisa no Dois às 10.