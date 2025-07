Manuel Melo emocionado ao falar do apoio da ex-companheira: «Ela sabia que eu estava sem trabalho desde novembro»

No Dois às 10, o ator Manuel Melo fala das razões que o levaram a entrar no Big Brother Verão.

Foi o quinto concorrente a abandonar a casa do “Big Brother Verão”, mas Manuel Melo saiu com o carinho do público e o coração cheio — não só pela experiência vivida, como pelo apoio que recebeu cá fora, sobretudo da ex-companheira, Sofia Fernandes.

Em declarações após a sua expulsão, o ator revelou que a entrada no reality show da TVI foi, em parte, motivada pelo incentivo de Sofia, com quem mantém uma relação saudável e de respeito, mesmo após a separação. “Ela sabia que eu estava sem trabalho desde novembro”, confessou, sublinhando a importância do apoio da mãe do seu filho neste momento da sua vida.

A cumplicidade entre ambos ficou também evidente quando Sofia esteve no “Dois às 10”, ao lado do filho de ambos, Martim, para comentar a participação do ex-companheiro. Sem mágoas, Sofia deixou palavras de encorajamento e falou com orgulho de Manuel Melo, destacando o pai presente e dedicado que continua a ser.

Apesar da curta estadia na casa, Manuel protagonizou momentos bem-humorados e outros mais tensos, como as picardias com Afonso ou o confronto direto com Catarina Miranda, que o nomeou por achar que era quem “menos dava ao jogo”. Ainda assim, a sua prestação foi marcada por autenticidade e por um regresso a um formato televisivo que não lhe é estranho — há 20 anos deu-se a conhecer ao público na “Academia das Estrelas”.