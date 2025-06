Mãos de Cláudio Ramos voltam a dar que falar – e não é por estarem laranja

Foi durante a gala do «Big Brother» que o apresentador explicou o que aconteceu.

Cláudio Ramos voltou a ser tema de conversa — e tudo por causa das... mãos! Durante a gala do “Big Brother 2025”, o próprio apresentador fez questão de esclarecer: tem muitos calos nas mãos.

“É do ferro e de agarrar nas barras”, brincou Cláudio, arrancando gargalhadas no estúdio.

Mas esta não foi a primeira vez que as mãos do apresentador chamaram a atenção. No início do ano, Cláudio Ramos revelou um outro motivo para as alterações visíveis na pele:

“Adoro verdes, mas agora estou muito limitado. Estou com betacaroteno elevado por excesso de vegetais e fruta.”

A coloração mais alaranjada nas mãos foi provocada por um consumo elevado de alimentos ricos em betacaroteno, como cenoura, batata-doce ou abóbora. A condição chama-se carotenemia, e apesar de não ser grave, pode alterar temporariamente o tom da pele.