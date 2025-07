Márcia Soares mostra as unhas, mas é o anel no dedo que salta à vista

Márcia Soares partilhou a nova cor de unhas para este verão, mas foram os anéis elegantes — um dourado e outro prateado — que roubaram as atenções.

Márcia Soares, uma das ex-concorrentes mais populares do “Big Brother”, partilhou nos stories do Instagram a cor escolhida para as unhas neste verão, apostando numa tendência clássica e elegante: o vermelho.

Ainda assim, não foram apenas as unhas que captaram a atenção dos seguidores. As mãos de Márcia surgem adornadas com dois anéis sofisticados: um prateado e outro dourado, que combinam entre si de forma harmoniosa e acrescentam um toque de charme ao look de verão.

Apesar de alguns fãs associarem anéis a possíveis símbolos de compromisso, tudo indica que, neste caso, são apenas acessórios de moda. Até ao momento, não se conhece nenhuma relação assumida por Márcia Soares — que continua a manter a vida pessoal longe dos holofotes.

