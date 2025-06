«Muito assustador»: Manuel Cavaco incrédulo com o que encontrou após ser expulso do Big Brother

No «Dois às 10», Manuel Cavaco explica como se está a adaptar à nova realiade.

Terminou a aventura para Manuel Cavaco. O estudante de Medicina foi o 16.º concorrente a abandonar a casa do Big Brother, após uma votação que ditou a sua saída na gala deste domingo.

À chegada ao estúdio da TVI, Manuel mostrou-se sereno. Recebido com aplausos e com o carinho da mãe e do irmão, o ex-concorrente fez questão de deixar uma mensagem de gratidão: “Saio orgulhoso da minha prestação. Dei o meu melhor e fui sempre eu próprio.”

Já no «Dois às 10», em conversa com Cláudio Ramos, Manuel Cavaco admite que o impacto com a nova realidade não tem sido fácil: "Muito assustador para o mau. Só peguei no telemóvel hoje, mas cometi o erro de ver comentários e percebi que não devia ir por aí"

Do percurso discreto às polémicas

Manuel foi, para muitos, uma presença ponderada e educada. Para outros, uma “planta” no jogo. O próprio concorrente admitiu que evitou envolver-se em determinados conflitos. No entanto, nem tudo foi pacífico. Teve confrontos diretos com Luís, o colega de quem diz ser menos próximo.

Confissões emotivas: “Curva da Vida” emocionou o país

Num dos momentos mais impactantes da sua passagem pela casa, Manuel abriu o coração na rubrica “A Curva da Vida”. Em lágrimas, recordou episódios marcantes da infância:

Orgulhoso da sua prestação, admite que leva boas amizades do jogo, especialmente Carolina e Diogo.