Não deu certo com Dinis Almeida, mas Solange Tavares encontrou o amor com Nelson Fernandes. E foi assim que se conheceram

Solange e Nelson, ex-concorrentes de reality shows da TVI, vivem uma história de amor inesperada que começou com uma simples mensagem de apoio e culminou num pedido de namoro… ao fim de apenas cinco dias.

O amor bateu à porta de dois rostos bem conhecidos dos reality shows da TVI. Solange e Nelson, que participaram em edições diferentes, revelaram no «Dois às 10» como passaram de conhecidos para namorados em tempo recorde.

Nelson, natural da Póvoa, contou que se recordava de ter visto Solange na casa e de ter ficado com uma impressão muito particular: “Achei que tinha uma personalidade e um coração bastante frágeis, mas com uma garra enorme para camuflar isso.” Após a saída dela do programa, decidiu enviar-lhe uma mensagem. “Eu também passei pela mesma situação. A primeira noite fora da casa é de muita fragilidade e, às vezes, uma palavra de carinho faz toda a diferença. Para mim, ter recebido uma mensagem assim, de um ex-concorrente, ajudou muito.”

Solange, açoriana a viver no norte, disse que encarou a mensagem como tantas outras que recebeu: “Felizmente, recebi muitas mensagens bonitas de concorrentes. Ele foi uma delas e nunca senti que tivesse algum interesse em mim.”

O primeiro jantar aconteceu sem grandes expectativas, mas Nelson confessa que foi aí que tudo mudou: “Ela picou-me, desafiou-me e eu aceitei. Acabámos por jantar e, desde esse dia, ficámos juntos.” Apenas cinco dias depois, pediu-a oficialmente em namoro.

“Nem sequer nos tínhamos envolvido ainda. Foi sentir naquele momento que era esta a pessoa que eu queria do meu lado, que me completava e me dava o abraço que eu precisava. Às vezes não é o tempo, mas a pessoa certa, que está lá para nós e nos compreende”, partilhou.

Entre gestos espontâneos, mãos dadas sem perceber e conversas que fluíram naturalmente, Solange e Nelson provaram que, para o amor, o tempo pode ser apenas um detalhe.