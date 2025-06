Nuno Brito faz critica inesperada a concorrente do «Big Brother»: «Pessoa com duas caras»

Depois da saída do «Big Brother», Nuno Brito arrasa concorrente de forma surpreendente.

Depois da sua saída do Big Brother 2025, Nuno Brito esteve no programa Dois às 10 e não poupou críticas ao percurso de Manuel Rodrigues dentro da casa mais vigiada do país.

Durante a conversa, Nuno analisou o comportamento do concorrente e levantou dúvidas sobre a sua postura no jogo: "A pessoa com duas caras é o Manuel Rodrigues. Ele nem jogador é! Está a passar férias», atirou, num comentário que apanhou muitos de surpresa.

Para o ex-concorrente, Manuel entrou no reality show sem uma estratégia clara. “Ele não tem um plano. Há pessoas que desde o primeiro dia lutaram por isto e essas pessoas é que devem levar o troféu para casa ou chegar pelo menos à final”, afirmou, sublinhando que, para quem quer vencer o programa, é preciso coragem.

A crítica direta a Manuel Rodrigues surge após semanas de alguma tensão entre os dois na casa, mas, até à data, sem confrontos públicos tão evidentes. A declaração de Nuno Brito no Dois às 10 surpreendeu muitos.