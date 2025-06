O momento em que Cristina Ferreira confrontou Luís Gonçalves: «Não me venham com a história de que tu és tenrinho»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira questiona o vencedor do Big Brother 2025 sobre todas as polémicas dentro do reality show.

Luís Gonçalves marcou presença esta manhã no Dois às 10, onde falou abertamente sobre a experiência no Big Brother 2025 e respondeu, sem rodeios, às críticas e polémicas que marcaram a sua passagem pelo programa.

Confrontado por Cristina Ferreira com algumas opiniões de outros concorrentes, o vencedor do reality show defendeu-se com firmeza: «Não sou mentiroso nem manipulador. Eles é que se enterravam. Queriam-me fazer de parvo», afirmou.

Ao longo da conversa, Cristina não evitou tocar nos temas mais sensíveis. Apesar de elogiar a postura de Luís, a apresentadora questionou-o diretamente: «Fica já aqui dito que acho que és boa pessoa», disse. «Mas tens essa sensação de que, às vezes, não deixavas os outros falarem?»

Luís respondeu, mantendo a sua linha de pensamento: «Eu não vou pelo caminho da mentira. Eu não era dono da verdade, mas eles atacavam com situações que eram mentira».

A conversa seguiu num tom franco, com Cristina a deixar claro o seu ponto de vista: «Tu és brilhante jogador, bom homem e mereces ter ganho. Agora, não me venham cá com a história de que és tenrinho e ingénuo.»

Em resposta, Luís reforçou a imagem que quis sempre manter ao longo do jogo: «Eu sou verdadeiro e genuíno»

O momento foi marcado por uma troca honesta de opiniões e mostrou um lado mais pessoal do concorrente que conquistou o público e levou para casa o prémio de 100 mil euros.