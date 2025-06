O plano de Miguel Vicente para 'acabar' com o jogo de Luís Gonçalves no Big Brother

Durante a sua presença no «Dois às 10», Miguel Vicente foi desafiado a comentar a atual edição do Big Brother e o comportamento dos concorrentes, em especial o de Luís Gonçalves.

No programa «Dois às 10», Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, revelou como agiria caso voltasse a entrar no reality show — e deixou claro que a estratégia bem definida que tinha para lidar com Luís Gonçalves, um dos concorrentes da atual edição.

“Jogaria com todos. E se calhar passava logo pela estratégia de ignorá-lo, porque ele está a sentir-se o galo.”

Para Miguel, o segredo estaria em neutralizar a força do adversário pela indiferença, evitando confrontos diretos mas minando a influência do concorrente junto dos colegas e do público.

“Nem olhava para ele, mas jogava com todos”, acrescentou, deixando no ar um plano de jogo subtil… mas certeiro.

Recorde-se que Miguel Vicente foi uma das figuras mais impactantes dos reality shows da TVI, protagonizando momentos intensos e estratégias marcantes, algo que Cláudio Ramos destacou: "Nunca mais apareceu ninguém como tu num reality"