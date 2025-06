O reencontro emocionante: Nuno Brito mostra-se com os filhos após expulsão do Big Brother

Veja na galeria as fotos do reencontro de Nuno Brito com os filhos.

Depois de ter sido expulso do Big Brother 2025, Nuno Brito regressou ao Porto, onde protagonizou um reencontro emotivo com os filhos. O ex-concorrente da mais recente edição do reality show da TVI partilhou o momento nas redes sociais, com uma palavra que resume tudo.

Nas imagens publicadas, Nuno surge sorridente e visivelmente emocionado ao lado dos filhos, num regresso aguardado após semanas de exposição mediática e afastamento da família.

Além dos filhos, Nuno Brito mostrou-se também ao lado da ex-sogra, com quem mantém uma relação próxima e de afeto, reforçando os laços familiares que sempre fez questão de sublinhar dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Após várias participações em programas da TVI nos últimos dias, o regresso a casa marca agora uma nova etapa para o ex-concorrente, que tem contado com o apoio do público nas redes sociais.

Veja ainda a entrevista de Nuno Brito ao programa «Dois às 10».