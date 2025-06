“Pai, é o que for melhor”: Maria Botelho Moniz revela conversa com o falecido pai antes da grande notícia

Antes de receber a notícia de que irá ser a apresentadora do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz revela conversa silenciosa com o falecido pai.

A poucos dias de assumir a apresentação do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz esteve no «Dois às 10» para partilhar com emoção os bastidores do momento em que recebeu o convite que mudou a sua vida profissional. E revelou um detalhe muito íntimo: a conversa silenciosa que teve com o pai, já falecido, antes de saber da decisão da direção da TVI: “Foi com o meu pai. Sempre”, começou por dizer. “Quando recebi a mensagem a dizer ‘anda cá acima, precisamos de falar contigo’, pensei logo: é agora.”

Num gesto de fé e conexão, Maria confiou ao pai a decisão que estava prestes a ser tomada: “Pai, é o que for melhor. Se for para ser isto, que seja. Se for outra coisa, que seja também. E se for para ir de férias, que vá!”

A caminho da reunião, repetia em silêncio este pedido, com esperança, mas com os pés assentes na terra: “Ia com uma esperançazinha… Mas pedi: se for, ajuda-me a manter o ar. E consegui.”

Apesar da grande conquista, confessa ainda não ter tido tempo para celebrar: “Ainda não festejei, não me caiu a ficha.”