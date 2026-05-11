Quase 21 anos depois, ex-concorrente do Big Brother volta a ser pai: «Aos 51 anos, volto a sentir este amor»

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Paulo Sousa está a viver uma das fases mais felizes da sua vida. O ex-concorrente de Big Brother 2023 anunciou que vai ser pai novamente, quase 21 anos depois.

Apesar de manter a atual relação longe dos holofotes e raramente partilhar detalhes da vida amorosa nas redes sociais, Paulo decidiu abrir o coração para revelar a novidade especial aos seguidores. “Passados quase 21 anos… volto a sentir esta emoção”, começou por escrever.

Visivelmente emocionado, o antigo concorrente falou da felicidade que está a sentir nesta nova etapa da vida. “Uma alegria impossível de explicar por palavras, daquelas que nos enchem o coração por completo e nos fazem olhar para a vida de uma forma ainda mais especial”, confessou.

Na mesma publicação, Paulo Sousa revelou ainda que esta gravidez era um desejo muito esperado pelo casal. “Hoje partilho convosco a nossa novidade feliz… um momento muito desejado, muito esperado e que já transborda amor antes mesmo de chegar”, escreveu.

Aos 51 anos, o ex-concorrente garante que encara esta nova experiência como um verdadeiro recomeço. “Aos 51 anos, a vida mostra-me que nunca é tarde para recomeçar, para voltar a sentir este amor e esta felicidade de ser pai outra vez”, destacou.

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Paulo prometeu ainda viver esta fase de forma intensa e presente. “Se há algo que prometo, é dar a minha melhor versão, viver cada momento intensamente e estar presente para ver crescer este novo amor da minha vida”, rematou.

Recorde-se que Paulo Sousa participou no reality show da TVI em 2023 e, mais tarde, terminou a relação com uma cantora do grupo Bombocas. Agora, mostra-se novamente apaixonado e preparado para abraçar um novo capítulo na vida pessoal.

Temas: Big Brother Reality Show Paulo Sousa Dois às 10
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