Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:18

Quatro anos depois de vencer o Big Brother 2021, Ana Barbosa revelou que só agora começou a investir o prémio conquistado e fê-lo num projeto muito especial.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em 2021, Ana Barbosa conquistou os portugueses e saiu vitoriosa do Big Brother. Quatro anos depois, a ex-concorrente revela que só agora começou a investir o tão falado prémio – e fê-lo num projeto muito especial: a sua própria marca.

Após duas décadas emigrada na Suíça, onde trabalhou como vendedora e em limpezas, Ana regressou a Portugal com o marido e a filha Pilar, de cinco anos. A vitória no reality show mudou-lhe a vida, abrindo portas no mundo digital e permitindo-lhe sonhar mais alto.

Hoje, além de ajudar o marido na empresa da família, Ana Barbosa afirma que decidiu finalmente apostar em si mesma.

«Só agora é que comecei a mexer no prémio do Big Brother», confessou, orgulhosa, ao apresentar a sua marca.

Este ano, lançou uma coleção de óculos de sol e um perfume, dois produtos que representam a sua nova fase enquanto empreendedora e influenciadora digital.

A verdade é que a vida de Ana Barbosa deu uma volta de 180 graus desde que saiu do Big Brother. E agora, com a sua marca a crescer, a ex-concorrente prova que, mais do que vencer um programa, o verdadeiro desafio é transformar o prémio em algo duradouro.

Temas: Big Brother Reality Show Ana Barbosa Cristina Ferreira

A Não Perder

Mãe repreendeu filho de nove anos e este matou-a à frente do irmão mais velho

Há 15 min

Há uma coisa que João Monteiro e Manuel Luís Goucha têm comum. E quem o diz é Cristina Ferreira

Há 32 min

Bruna deixou uma 'ordem' à mãe antes de entrar no Secret Story – e foi cumprida diante de Cristina Ferreira

Há 58 min

Este telemóvel Xiaomi passou de 200€ para 162€ e está em desconto

Há 1h e 53min

Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»

Há 3h e 41min

A filha saiu de casa para beber café e nunca mais voltou. Foi vítima de um crime macabro no Algarve

Há 3h e 57min

Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem

Hoje às 09:04
MAIS

Mais Vistos

Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo

Ontem às 12:25

Cristina Ferreira incrédula com o que aconteceu no «Dois às 10»: «Estamos todos de boca aberta»

Há 3h e 14min

Quatro anos depois de vencer o «Big Brother 2021», Ana Barbosa decide usar o prémio de 52 mil euros nisto

Hoje às 10:25

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Ontem às 10:18

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

Há 45 min

Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

Há 1h e 15min

Do bolo de castanhas à lasanha: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Há 1h e 45min

O segredo de Catarina Miranda para um Bacalhau à Brás cremoso e crocante

Ontem às 10:36

Fora do Estúdio

Mãe repreendeu filho de nove anos e este matou-a à frente do irmão mais velho

Há 15 min

Há uma coisa que João Monteiro e Manuel Luís Goucha têm comum. E quem o diz é Cristina Ferreira

Há 32 min

Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»

Há 3h e 41min

Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem

Hoje às 09:04

Fotos

Mãe repreendeu filho de nove anos e este matou-a à frente do irmão mais velho

Há 15 min

Há uma coisa que João Monteiro e Manuel Luís Goucha têm comum. E quem o diz é Cristina Ferreira

Há 32 min

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

Há 45 min

Bruna deixou uma 'ordem' à mãe antes de entrar no Secret Story – e foi cumprida diante de Cristina Ferreira

Há 58 min