Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Quatro anos depois de vencer o Big Brother 2021, Ana Barbosa revelou que só agora começou a investir o prémio conquistado e fê-lo num projeto muito especial.

Em 2021, Ana Barbosa conquistou os portugueses e saiu vitoriosa do Big Brother. Quatro anos depois, a ex-concorrente revela que só agora começou a investir o tão falado prémio – e fê-lo num projeto muito especial: a sua própria marca.

Após duas décadas emigrada na Suíça, onde trabalhou como vendedora e em limpezas, Ana regressou a Portugal com o marido e a filha Pilar, de cinco anos. A vitória no reality show mudou-lhe a vida, abrindo portas no mundo digital e permitindo-lhe sonhar mais alto.

Hoje, além de ajudar o marido na empresa da família, Ana Barbosa afirma que decidiu finalmente apostar em si mesma.

«Só agora é que comecei a mexer no prémio do Big Brother», confessou, orgulhosa, ao apresentar a sua marca.

Este ano, lançou uma coleção de óculos de sol e um perfume, dois produtos que representam a sua nova fase enquanto empreendedora e influenciadora digital.

A verdade é que a vida de Ana Barbosa deu uma volta de 180 graus desde que saiu do Big Brother. E agora, com a sua marca a crescer, a ex-concorrente prova que, mais do que vencer um programa, o verdadeiro desafio é transformar o prémio em algo duradouro.