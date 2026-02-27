«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha

  • Dois às 10
  • Há 1h e 25min

Ruben Silvestre e Ana Soares viveram esta manhã um momento de grande emoção no Dois às 10, onde falaram pela primeira vez sobre a chegada da filha, Ana Clara, e recordaram o difícil caminho até conseguirem concretizar o sonho de serem pais.

O casal Ruben Silvestre e Ana Soares esteve à conversa com Cristina Ferreira no programa Dois às 10 desta manhã, onde partilhou a felicidade pela chegada da primeira filha em comum, a pequena Ana Clara.

A gravidez, contudo, esteve longe de ser tranquila. Ana Soares confessou que os nove meses foram marcados por grandes dificuldades físicas, sobretudo devido a quebras de tensão severas que a impediram até de realizar tarefas simples do dia a dia. “Passei muito mal. Foi uma gravidez difícil. Tensões muito baixas, sensações de desmaio mesmo a conduzir. Fui proibida de conduzir por causa disso. Eu já era conhecida no hospital como a menina dos desmaios”, revelou.

Apesar do nervosismo que sempre assumiu sentir em relação a recém-nascidos, Ruben Silvestre fez questão de estar presente na sala de partos para apoiar a companheira neste momento tão especial.

Este bebé surge depois de perdas gestacionais anteriores do casal. Entre lágrimas, Ana Soares falou do medo constante que viveu ao longo desta gravidez. “Muitos medos porque houve duas gravidezes que eu descobri que já não tinham batimento na primeira ecografia. E todas as ecografias eram um medo. Eu só perguntava, está tudo bem? E a primeira coisa que eu via era se havia aquele coraçãozinho a bater e aí, ok, já estou mais tranquila, está, está lá. Porque era sempre um medo”, partilhou.

A ex-concorrente desabafou ainda sobre a angústia de não conseguir encontrar respostas para as perdas anteriores e a revolta que sentia ao ver casos de abandono e maus-tratos nas notícias. “É complicado não ter respostas ao porquê de as outras conseguirem e eu não conseguir. E eu queria tanto. E é algo que ele dizia, porquê que há pessoas que os põem fora, põem no lixo, fazem-lhes mal, matam-nos mesmo. E eu queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Mas pronto, agora está cá.”

Depois de um percurso marcado por dor e incerteza, Ana Clara chegou para transformar definitivamente a vida do casal, que agora vive a exigente — mas profundamente desejada — aventura da parentalidade.

Temas: Big Brother Reality Show Ana Soares Ruben Silvestre

