Só agora é que Diogo Bordin descobriu que Carolina Braga cheirou a camisola do ex dentro da casa do Big Brother

Diogo Bordin é o segundo classificado do Big Brother 2025. O ex-concorrente brasileiro comenta uma das polémicas que viralizou nas redes sociais.

Um gesto aparentemente discreto, mas que incendiou as redes sociais. Durante a sua participação no Big Brother, Carolina Braga protagonizou um momento que não passou despercebido aos olhos atentos dos fãs do reality show: foi apanhada a cheirar uma camisola… que muitos acreditam pertencer ao ex-namorado.

A cena gerou polémica fora da casa, com várias interpretações a circular nas redes. Mas só cá fora, já fora do jogo, Diogo Bordin teve conhecimento do momento: «Fiquei a saber aqui fora. Não tem como tirar tudo o que aconteceu e o sentimento», reagiu, com a serenidade que sempre o caracterizou dentro da casa.

A relação entre Carolina e Diogo foi uma das mais comentadas da edição, mas também das mais questionadas. Até Cristina Ferreira, apresentadora do Big Brother, admitiu: «Eu disse várias vezes que não acreditava».

Ainda assim, para Diogo, os sentimentos são reais e o futuro da relação não está posto em causa: «A aproximação veio a partir do momento em que sinto que posso contar com ela», afirmou, sublinhando que a ligação entre ambos evoluiu naturalmente,

Para o segundo classificado desta edição, as diferenças de personalidade não afastam — unem: «Um puxa o outro», disse, referindo-se à animação contagiante de Carolina e à sua própria calma.

E reforça com convicção: «A relação tem pernas para andar».