Solange Tavares acusa Carina Frias de ser aproveitadora: «Foi ajudada pelo Luís desde o início»

Solange Tavares foi convidada do «Dois às 10» e não poupou críticas à atitude de Carina no Big Brother.

A tensão volta a subir fora da casa do “Big Brother”, com os ex-concorrentes a comentarem as nomeações da semana e a analisarem o comportamento dos finalistas. Carina Frias, Luís Gonçalves e Carolina estão em risco de sair no próximo domingo — e Solange Tavares não tem dúvidas sobre quem gostaria de ver fora do jogo: “Espero mesmo que seja ela a sair”, atirou Solange, referindo-se a Carina, durante a sua presença no «Dois às 10».

A ex-concorrente foi dura nas palavras e acusou Carina Frias de ser aproveitadora: “Foi ajudada pelo Luís desde o início. Aproveitou a entrada dele, que a protegeu com os seus apoiantes.”

Solange questiona o posicionamento de Carina nesta fase avançada do jogo: “Não consigo perceber o que passou para a Carina estar nesta fase de jogo.”

Nuno Brito também esteve presente no estúdio e concordou, em parte, com a opinião de Solange.