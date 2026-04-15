Em sofrimento, ex-concorrente do Big Brother faz desabafo emotivo: «Estou cansada de fingir»

Sandrina Pratas emocionou os seguidores ao partilhar um desabafo profundo sobre a luta que tem travado longe dos olhares do público.

Sandrina Prataas, que se deu a conhecer no “Big Brother 2020”, revelou estar a enfrentar uma depressão e não escondeu a dor que tem sentido nos últimos tempos. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, Sandrina mostrou-se num momento de reflexão e abriu o coração numa mensagem intensa. “Ninguém vê… Mas eu estou a lutar todos os dias. Sorrio, falo, finjo que está tudo bem — mas, por dentro, estou cansada de fingir. A depressão não é tristeza… É um vazio que consome em silêncio”, escreveu.

A ex-concorrente associou ainda este estado emocional à maternidade, confessando que o nascimento da filha, Ariel, trouxe mudanças profundas: “Depois da gravidez, perdi uma parte de mim, que ainda estou a tentar encontrar”.

Apesar das dificuldades, Sandrina garante que continua a levantar-se todos os dias, movida pelo amor à família e à filha: “É fácil julgar. Difícil é perguntar se estou bem. Mas mesmo assim… eu levanto-me. Pela minha família. Por quem me ama. E por mim — mesmo quando já nem tenho força”.

A terminar, deixou uma mensagem simples, mas poderosa: “Isto sou eu. Sem filtros”.

Um testemunho real e emotivo que está a tocar milhares de seguidores e a lançar luz sobre um tema tantas vezes vivido em silêncio