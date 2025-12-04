Bárbara Parada confirma fim da relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

A notícia foi dada a Cláudio Ramos durante o «Dois às 10»

A manhã desta quinta-feira, no «Dois às 10», ficou marcada por uma revelação inesperada feita em direto por Cláudio Ramos. Durante a habitual rubrica das Conversas de Café, onde se comentavam os rumores sobre uma eventual separação entre Francisco Monteiro e Bárbara Parada, o apresentador informou os espectadores de que tinha acabado de receber uma mensagem da jovem.

Cláudio Ramos interrompeu o debate para partilhar a confirmação que lhe chegara segundos antes do telemóvel: “Notícia de última hora. A Bárbara Parada confirma a separação e diz: ‘Foi a melhor decisão e o respeito entre os dois irá manter-se sempre.’”

A revelação apanhou o painel de surpresa, uma vez que os rumores circulavam, mas ainda não havia qualquer confirmação oficial. Bárbara decidiu assim quebrar o silêncio e esclarecer a situação, sublinhando que o término aconteceu de forma respeitosa e madura.