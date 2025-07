Joana Diniz mostra-se de férias, mas é a companhia que está a dar que falar

Joana Diniz surpreendeu os seguidores ao revelar com quem foi de férias. Separada de Flávio Miguel, a ex-concorrente da TVI mostrou que, apesar do fim da relação, há laços que se mantêm.

Joana Diniz voltou a dar que falar ao partilhar imagens de uma viagem especial a Paris. A cabeleireira, que ficou conhecida pelos vários reality shows da TVI, mostrou-se acompanhada pela filha, Valentina e pelo filho do ex-companheiro, Flávio Miguel.

Apesar da separação, Joana Diniz mantém uma relação próxima com o ex-namorado e, acima de tudo, com Rafael, com quem criou um vínculo forte durante os anos de relação. A viagem mostra os três no avião, prestes a embarcar para uns dias de descanso e diversão.

Num dos registos, Joana surge sorridente ao lado de Valentina e Rafael, deixando claro que, mesmo com o fim do namoro, a família que criaram continua viva de outra forma.

Importa lembrar que, há poucas semanas, também Flávio Miguel marcou presença num momento marcante para Valentina: a bênção das fitas da menina, o que reforça que, entre os três, a amizade e o respeito se mantêm.