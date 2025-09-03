Menino ou menina? Ruben Silvestre e Ana Soares revelam sexo e nome do bebé em direto

O momento que muitos seguidores aguardavam chegou! Ana Soares e Ruben Silvestre, ex-concorrentes do Big Brother e Secret Story, revelaram o sexo do primeiro filho em comum.

O casal vive uma fase especial e emocionante, sobretudo depois das três perdas gestacionais que enfrentaram. Grávida de 23 semanas — quase seis meses — Ana tem partilhado com os seguidores os altos e baixos desta caminhada, sublinhando que não sofreu enjoos, mas que se sente muito cansada e com bastante sono.

Ruben também não esconde a felicidade: “Ser pai era o meu maior sonho!”

Num cenário preparado para o chá revelação, os dois anunciaram que vem aí uma menina, que se chamará Ana Clara.

