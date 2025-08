Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente do Big Brother — e não é Dinis Almeida

Solange Tavares voltou a surpreender os fãs, ao revelar que encontrou novamente o amor — e ao lado de uma cara bem conhecida dos reality shows da TVI.

Desde que Solange Tavares, natural dos Açores, abandonou o Big Brother 2025 que as redes sociais fervilharam com especulações sobre uma possível ligação amorosa com Dinis Almeida — com quem partilhou vários momentos de grande proximidade na casa.

Mas a cabeleireira surpreendeu tudo e todos.

Esta terça-feira, 5 de agosto, Solange partilhou uma fotografia ao lado de Nelson Fernandes, ex-concorrente do Big Brother 2024, revelando assim que o seu coração já tem dono — e é alguém bem conhecido do público da TVI.

O registo cúmplice e sorridente, partilhado nas redes sociais, veio acompanhado da legenda: “Quando menos esperas... tudo acontece”.

As reações dos seguidores foram imediatas e cheias de entusiasmo: “Aiiiiii! Gosto! Sejam felizes”, “Lindos!! Merecem o mundo!!” e “Que sejam muito felizes” foram apenas alguns dos comentários deixados.

Sem esconder a felicidade, Solange parece estar a viver uma nova fase mais leve e apaixonada, ao lado de alguém que, tal como ela, conhece bem o que é viver um reality show por dentro.