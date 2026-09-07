Afinal, o que aconteceu entre Sónia Jesus e Jéssica Maria? Há um homem no centro da polémica

Sónia Jesus e Jéssica Maria são duas das novas concorrentes do “Big Brother All Stars”, mas a entrada na casa mais vigiada do País ficou marcada por uma tensão evidente entre as duas. A reação de Sónia à chegada de Jéssica não passou despercebida e tem uma explicação fora do reality show.

É preciso recuar até 2025, quando chegou ao fim o polémico relacionamento entre Jéssica Maria e Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz. A separação ficou marcada por acusações e trocas de mensagens nas redes sociais.

Na altura, Sónia Jesus, uma das melhores amigas de Joana Diniz, decidiu apoiar publicamente a amiga. Numa publicação de Joana, deixou uma mensagem dirigida à situação: “Maturidade e respeito acima de tudo foi sempre o que tu e a Joana tiveram! Admiro-vos não só por isso, mas, acima de tudo, pelo pai e pela mãe incríveis que são!”

A polémica intensificou-se quando Jéssica Maria e Flávio Miguel trocaram acusações publicamente. A antiga concorrente da “Casa dos Segredos 3” chegou a pedir aos seguidores que não atacassem o ex-companheiro. Entretanto, Joana Diniz também saiu em defesa do ex-marido, deixando uma mensagem pública de apoio.

Mais de um ano depois, Sónia Jesus e Jéssica Maria reencontram-se agora dentro da mesma casa. Resta saber se o passado ficará definitivamente para trás ou se a convivência no “Big Brother All Stars” vai voltar a trazer a polémica para a ordem do dia.