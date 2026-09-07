Afinal, o que aconteceu entre Sónia Jesus e Jéssica Maria? Há um homem no centro da polémica

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Sónia Jesus e Jéssica Maria são duas das novas concorrentes do “Big Brother All Stars”, mas a entrada na casa mais vigiada do País ficou marcada por uma tensão evidente entre as duas. A reação de Sónia à chegada de Jéssica não passou despercebida e tem uma explicação fora do reality show.

É preciso recuar até 2025, quando chegou ao fim o polémico relacionamento entre Jéssica Maria e Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz. A separação ficou marcada por acusações e trocas de mensagens nas redes sociais.

Na altura, Sónia Jesus, uma das melhores amigas de Joana Diniz, decidiu apoiar publicamente a amiga. Numa publicação de Joana, deixou uma mensagem dirigida à situação: “Maturidade e respeito acima de tudo foi sempre o que tu e a Joana tiveram! Admiro-vos não só por isso, mas, acima de tudo, pelo pai e pela mãe incríveis que são!”

A polémica intensificou-se quando Jéssica Maria e Flávio Miguel trocaram acusações publicamente. A antiga concorrente da “Casa dos Segredos 3” chegou a pedir aos seguidores que não atacassem o ex-companheiro. Entretanto, Joana Diniz também saiu em defesa do ex-marido, deixando uma mensagem pública de apoio.

Mais de um ano depois, Sónia Jesus e Jéssica Maria reencontram-se agora dentro da mesma casa. Resta saber se o passado ficará definitivamente para trás ou se a convivência no “Big Brother All Stars” vai voltar a trazer a polémica para a ordem do dia.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Big Brother Sonia Jesus Jessica Maria Joana Diniz Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

O regresso mais surpreendente. Francisco Monteiro incrédulo com concorrente do Big Brother All Stars: «As revistas não adivinharam»

Icónico concorrente entra no «Big Brother All Stars» após ter sofrido desgosto de amor que o deixou sem dinheiro: «Abandonado no altar»

É considerada a "Barbie" dos reality shows em Portugal. Agora, está de regresso ao Big Brother All Stars com um visual bem diferente

Fora do Estúdio

«Não quero mais contacto com ela»: Fábio Pereira põe fim ao silêncio e expõe conflito surpreendente

Há 57 min

Em conjunto, Liliana e Ricky anunciam decisão: «Temos uma coisa importante para vos dizer»

Há 1h e 15min

Emoção sem fim. Voz do Big Brother sai da casa e surpreende no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro

Há 1h e 21min

A ausência mais notada. Famoso padrinho do casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro falta à cerimónia

Há 1h e 26min

Casamento de ex-concorrentes do Big Brother não escapa a onda de críticas: «Parecem vestidos para um funeral»

Há 1h e 30min

É considerada a "Barbie" dos reality shows em Portugal. Agora, está de regresso ao Big Brother All Stars com um visual bem diferente

Ontem às 22:59

Icónico concorrente entra no «Big Brother All Stars» após ter sofrido desgosto de amor que o deixou sem dinheiro: «Abandonado no altar»

Ontem às 22:50
MAIS

Mais Vistos

Entre Raquel e Sara, irmã de Nuno revela quem preferia ter como cunhada

4 set, 10:14

Irmã de Sara desmente suposição de Cláudio Ramos sobre a concorrente

4 set, 10:08

Rita Guerra, aos 58 anos, emagreceu mais de 20 kg em 4 meses: veja o antes e depois

17 abr, 10:40

Cláudio Ramos reage ao fim do noivado de Liliana e Zé: «O que dizem da miúda é execrável»

6 out 2025, 10:05

Signos

Setembro pode trazer um romance no trabalho para um signo. Será o seu?

26 ago, 13:00

Solteiros a despertar olhares sem precisarem de se esforçar: astróloga lança previsão para signo em setembro

25 ago, 18:00

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

25 ago, 17:00

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Receitas

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

3 set, 09:00

Nunca mais ficou rija. Assim se faz carne estufada no ponto

2 set, 15:00

«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

31 ago, 14:27

Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

19 ago, 12:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

«Não quero mais contacto com ela»: Fábio Pereira põe fim ao silêncio e expõe conflito surpreendente

Há 57 min

Em conjunto, Liliana e Ricky anunciam decisão: «Temos uma coisa importante para vos dizer»

Há 1h e 15min

Emoção sem fim. Voz do Big Brother sai da casa e surpreende no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro

Há 1h e 21min

A ausência mais notada. Famoso padrinho do casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro falta à cerimónia

Há 1h e 26min