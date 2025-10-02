Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó

Depois de terem enfrentado juntos alguns dos momentos mais difíceis das suas vidas, Sónia Jesus e Vitó podem estar agora separados. O casamento já não vai acontecer e a ex-concorrente do ‘Big Brother’ deixou um sinal claro: apagou todas as fotografias com o companheiro nas redes sociais.
Sónia Jesus e Vítor Soares, mais conhecido como Vitó, podem ter colocado um ponto final na relação que tantos altos e baixos já enfrentou. A dúvida surgiu depois de o Correio da Manhã ter avançado que o casamento que estava nos planos do casal já não vai acontecer.
Até ao momento, nem a ex-concorrente do Big Brother 2020 nem Vitó confirmaram publicamente a separação. Ainda assim, Sónia deixou um sinal que não passou despercebido: apagou todas as fotografias que tinha com o companheiro e pai dos três filhos, nas suas redes sociais.
Um amor à prova de tudo… até agora?
Recorde-se que, em 2023, Sónia Jesus foi o grande pilar de Vitó durante o período em que este esteve preso, após ser condenado a três anos de prisão efetiva por tráfico de droga. Na altura, a empresária estava grávida do filho mais novo do casal.
Numa entrevista a Cristina Ferreira, no programa Dois às 10, Sónia chegou a recordar a dureza desse período: “Comecei a focar-me nos meus filhos e esqueci-me da minha gravidez”, confessou, explicando que procurou manter-se forte.
Sempre fiel ao companheiro, sublinhou também que nunca sentiu necessidade de se justificar perante críticas: “O meu foco foi não lhe virar as costas”, destacou, acrescentando que acreditava na mudança de Vitó.
A liberdade chegou em junho deste ano, em regime de prisão domiciliária, e foi celebrada com emoção pela família.
O pedido de casamento que emocionou
A alegada rutura não deixa de surpreender, até porque, em julho, o casal parecia mais unido do que nunca. No dia do 33.º aniversário de Sónia Jesus, Vitó ajoelhou-se perante familiares e amigos e pediu-a em casamento.
Numa festa surpresa, com direito a fogo de artifício, a empresária do Porto disse sim e partilhou a felicidade com quem a acompanhava.
Agora, tudo indica que os planos de casamento foram cancelados e que a relação pode ter chegado ao fim. No entanto, sem uma confirmação oficial de Sónia ou Vitó, resta apenas a especulação.
O que é certo é que, para muitos fãs do casal, este pode ser o desfecho inesperado de uma história de amor que parecia resistir a tudo.