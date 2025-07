Sónia Jesus recorda visitas das filhas ao pai na prisão: «Elas iam felizes»

Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

No Dois às 10, Cristina Ferreira recebeu Sónia Jesus para uma conversa emocionante. A ex-concorrente do «Big Brother» ficou noiva recentemente.

Foram tempos difíceis, mas cheios de amor incondicional. Sónia Jesus esteve no sofá do "Dois às 10" e abriu o coração para recordar o período em que o noivo, Vítor Soares, esteve em prisão preventiva. Uma fase que, apesar de dura, revelou a força da sua família.

Com uma serenidade, Sónia partilhou como as filhas mais velhas, Maiara e Naísa, reagiram ao ver o pai em contexto prisional. “Elas iam felizes e diziam que tudo ia correr bem”, contou, emocionada.

Vítor Soares foi detido em junho de 2022 por tráfico de droga, e cumpriu parte da pena no Estabelecimento Prisional de Bragança. Mais tarde, passou para prisão domiciliária, até regressar finalmente à liberdade.

Durante todo o tempo, Sónia não vacilou. “Tive de ser forte. Eu estava grávida do Fabian, o Vítor não assistiu ao nascimento do nosso filho”, afirmou. Três anos depois, a família volta a estar completa — e o amor provou ser maior do que qualquer sentença.